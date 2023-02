SOBRAL: Carro da polícia bate em vagão do VLT

Segundo o Metrofor, responsável pelo transporte metroviário no Ceará, não houve feridos, apenas danos materiais.

Na tarde desta terça feira (31), por volta das 16h30, um acidente envolvendo um carro da Polícia Militar colidiu com um vagão do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Sobral. De acordo com informações do Metrofor, responsável pelo transporte metroviário no Ceará, não houve feridos, apenas danos materiais.





Em razão do acidente a operação nessa linha foi interrompida por cerca de 30 minutos, para que fosse feito o registro da ocorrência. Não houve prejuízos ao funcionamento do trecho Sul de Sobral.





Acidentes envolvendo o VLT, não é tão incomum no município e isso tem preocupado as autoridades de trânsito que buscam meios e alternativas para evitar que eles ocorram.





O VLT transita por dentro da cidade passando por locais de fluxo intenso de veículos e muito próximo a diversas casas.





De acordo com um morador da avenida Jonh Sanford, chamado de Francisco Antônio (46), “é um milagre de proteção de Deus não acontecerem ainda mais acidentes”.





(Sistema Paraíso)