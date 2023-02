TJ-CE divulga edital de concurso para 50 vagas

Além das vagas, o concurso vai formar cadastro reserva. As provas devem acontecer no dia 24 de abril deste ano. Candidatos precisam ter nível médio de escolaridade.





O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE) divulgou edital de concurso público com 50 vagas mais cadastro reserva para o cargo de técnico judiciário tanto para a área judiciária como para a área administrativa.





As inscrições podem ser feitas no período de 31 de janeiro a 22 de fevereiro por meio do site da organizadora.





Os candidatos interessados precisam ter o nível médio completo. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 5.633,84 por mês. A taxa de inscrição é no valor de R$ 112,00.





O concurso vai contar com provas objetivas e uma prova discursiva a serem aplicadas no dia 23 de abril de 2023. Serão abordados temas gerais como língua portuguesa e conhecimentos de informática e raciocínio lógico, além de conteúdos específicos ligados à área do direito.





