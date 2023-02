Escola Família Agrícola de Santa Quitéria completa dez anos de obra, faltando menos de 3% para ser concluída

Prestes a completar dez anos neste mês, a obra da Escola Família Agrícola, na localidade Santa Rita, zona rural de Santa Quitéria, assiste a mais um início de mandato estadual, sem avanços para ser concluída e finalmente entregue à população. Dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec) apontam que a construção já está com 97,68% pronta.





Salas de aula, laboratórios, refeitório, anfiteatro, dormitórios e quadra de esportes estão praticamente terminados, restando os acabamentos e a reposição de materiais que foram furtados por vândalos ao longo do tempo. Até o momento, o Governo do Estado já pagou pela obra, R$ 4.861.286,12. No primeiro prazo, deveria ter sido entregue ainda em 2013 e já com a segunda empresa contratada exclusivamente para finalizar, era pra 2019.

A única ação adotada foi o envio de segurança armada para vigiar o prédio 24 horas por dia, desde abril do ano passado, quando o deputado estadual André Fernandes inspecionou o local e denunciou a situação ao Ministério Público.





De lá pra cá, nenhuma manutenção foi feita no imóvel, que já apresenta desgaste com a ação do tempo, além do matagal por todos os lados. Há promessas para que uma terceira empresa viesse fazer o serviço, inclusive, de que poderia ocorrer ainda em janeiro, porém nada de concreto, permanecendo sem prazo para reiniciar as atividades.

A Voz de Santa Quitéria procurou a Secretaria de Educação do Estado, mas até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.





(A Voz de Santa Quiteria)