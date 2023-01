SOBRAL: A POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR!

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) com o apoio da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), resultou na prisão de um homem condenado por crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. A ofensiva aconteceu na manhã desta sexta-feira (20), na cidade de Sobral, que fica na Área Integrada de Segurança 14 (ais 14) do Estado.





Weverton de Souza Vieira (30), que já possui passagens pelos crimes de homicídio roubo a pessoa, dano, desacato e porte ilegal de arma de fogo, estava com um mandado de prisão definitiva em aberto. O homem, que estava foragido, foi condenado pelo envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado registrados na região.





A investigação do caso estava a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral. Após ser capturado, Weverton foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi cumprido o mandado de prisão definitiva. Em seguida, o homem foi entregue à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.