Sapo-cururu gigantesco, com peso recorde de 2,7 kg, é encontrado em parque

O animal, achado pelo Departamento de Meio Ambiente e Ciência de Queensland, poderá ser eleito o mais pesado da espécie

Um sapo-cururu gigantesco de 2,7 kg foi encontrado, mas não na beira do rio. O animal estava em uma trilha no Parque Nacional Conway, em Queensland, na Austrália, quando foi visto pela equipe do Departamento de Meio Ambiente e Ciência do local.





Os guardas-florestais faziam uma limpeza na trilha de caminhada do parque quando precisaram parar o veículo por causa de uma cobra negra de barriga vermelha (Pseudechis porphyriacus), que atravessava o caminho.





No momento da parada, Kylee Gray, uma das guardas, percebeu que o sapo gigantesco estava do lado de seu pé. “Abaixei e agarrei o sapo, e não pude acreditar no quão grande e pesado ele era”, conta ela, em entrevista à agência AFP.





O “monstro” foi pesado e medido, o que fez jus ao receber o nome de Toadzilla (junção da palavra toad, sapo em inglês, com o monstro fictício Godzilla). O sapo, que normalmente tem um peso de 450 g, pesou 2,7 kg, e mede 25 cm.





Segundo o Departamento de Meio Ambiente e Ciência, a dieta dessa espécie inclui insetos e répteis, mas quando chegam a tamanhos tão grandes a alimentação se expande para pequenos mamíferos, aves e até alimentos para animais de estimação.





“Um sapo-cururu desse tamanho come qualquer coisa que caiba em sua boca, e isso inclui insetos, répteis e pequenos mamíferos”, completa Kylee Gray.





Os sapos-cururus foram levados para Queensland em 1935, para ajudar a controlar uma praga de besouros. Teve, no entanto, consequências devastadoras para outras espécies e se espalhou sem controle pela região.





(Terra Brasil Notícias)