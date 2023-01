Bancada do PSOL na Câmara pede ao Ministro do STF Alexandre de Moraes a prisão preventiva do Bolsonaro(PL), como também a apreensão do passaporte e a quebra do sigilo telefônico.





Na tarde desta quarta-feira (11), o PSOL também pediu para o ministro a derrubada dos perfis do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais.