VIOLÊNCIA AVASSALADORA NO CEARÁ!

Um idoso de 60 anos foi assassinado a tiros e outros dois homens ficaram feridos em um ataque na tarde desta quinta-feira (12) em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime foi registrado por uma câmera de segurança, que flagrou o momento em que os criminosos chegaram ao local em um carro e correram em direção às vítimas.





As imagens mostram as vítimas conversando em uma rua. Em determinado momento, um carro passou pelo local e três homens armados desceram correndo do veículo com as armas apontadas para as vítimas. Eles efetuaram diversos disparos e fugiram em seguida.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo a pasta, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu, e as outras duas vítimas foram socorridas com vida para uma unidade de saúde da região.





A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local, onde colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso está sendo investigado pela Delegacia Metropolitana de Maranguape, que realiza buscas para capturar os suspeitos do crime.





Fonte: G1/CE