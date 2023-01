Itaú alerta para impacto econômico e político do novo governo

O Itaú Asset, braço de gestão de recursos do banco Itaú, alertou para os impactos políticos e econômicos do Brasil sob o governo Lula (PT).

O comunicado, segundo informações da revista Oeste, foi encaminhado em carta mensal aos cotistas. No documento, o Itaú diz, entre outras coisas, que as primeiras ações do governo petista, antes mesmo da posse, foram pontos relacionados ao reajuste fiscal, como a aprovação da PEC do Estouro, que gera um gasto estimado em R$ 145 bilhões, além da prorrogação das desonerações sobre combustíveis, que custam R$ 50 bilhões ao ano.





A instituição financeira destaca, inclusive, que dados econômicos acabaram ficando de lado, como também indicações não técnicas para setores tão importantes do país.





A ausência de clareza sobre a âncora fiscal da nova gestão federal, assim como a falta de dados sobre a reforma tributária, também entraram na mira da crítica.





— Nossos desafios de entender o novo arcabouço fiscal e as novas políticas econômicas do governo que acaba de assumir trará, no mínimo, alguma entropia e volatilidade aos mercados — prevê o banco.





— Teremos um ano desafiador internamente. Não se tem detalhes sobre como o governo pretende desenhar a futura regra fiscal, bem como se uma eventual reforma tributária trará um aumento relevante na arrecadação. Com isso, as expectativas de inflação para diversos prazos passaram a subir — pontua o documento.





Ainda conforme os gestores, todos esses fatores apresentam riscos reais para a condução da política monetária no Brasil.





— Soma-se a isso outras indicações negativas de política econômica (maior participação de bancos públicos no crédito — provavelmente subsidiado —, fim da agenda de privatizações, enfraquecimento da Lei das Estatais e da reforma trabalhista etc.), todas já testadas no passado”, lembrou o Itaú — completa o texto.





(Conexão Política)