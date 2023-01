Viúva diz que marido falecido apareceu em vídeo recente de restaurante

Uma britânica causou rebuliço na internet após dizer que um homem que aparece no vídeo divulgado por um restaurante indiano no Facebook seria o marido dela. O problema é que o esposo faleceu há nove anos.





O restaurante indiano Spice Cottage, que fica na pitoresca vila de Westbourne, em West Sussex, no Reino Unido, compartilhou uma gravação em sua conta da rede social em 16 de janeiro de 2023, apenas como forma de divulgação do espaço. Mas não poderia imaginar que Lucy Watson, de 59 anos, apareceria nos comentários dizendo que um home que aparece logo no começo do vídeo seria o marido dela, o jornalista Harry Doherty, que morreu em abril de 2014, aos 61 anos.





No curto vídeo promocional do restaurante, dá para ver as mesas cheias de clientes e garçons passando de um lado para o outro. Justamente um desses clientes seria o falecido jornalista, que ficou famoso por escrever para uma revista de música e que era amigo do guitarrista da banda Queen, Brian May.





“Quantos anos tem a filmagem? Meu falecido marido e seu filho estavam na primeira cena e ele morreu em 2014”, diz Lucy Watson, citada pelo tabloide britânico Daily Mail, em suposto comentário deixado no Facebook.





Ela conta ao jornal que não costuma usar a rede social, a não ser para bisbilhotar amigos ou conversar com pessoas. Foi quando ao rolar a página de seu feed de “notícias”, que encontrou o famigerado vídeo. “No momento em que vi, pensei: ‘Oh meu Deus, é o Harry’. Foi instantâneo. Nem precisei pensar. Ele estaria comendo um korma de frango porque é o que mais gostava. Na minha cabeça, não havia dúvida de que era meu marido. Não consegui pausar a gravação, então tive que repetir cerca de 30 vezes e cada vez estava mais e mais segura”.





Em resposta à viúva consternada, o Spice Cottage explicou que o vídeo foi gravado em 9 de janeiro deste ano. “Oi Lucy, desculpe ouvir isso. Esta filmagem foi gravada na semana passada”, comenta o estabelecimento.





Assim que se deu a suposta identificação do “fantasma”, a gravação passou a chamar a atenção dos internautas e já foi vista mais de 55.000 vezes. O que era para ser um simples vídeo promocional, acabou gerando uma propaganda gratuita internacional, ainda que associada ao “mundo paranormal”.





“Me irritou quando eles enviaram a mensagem de resposta dizendo que foi filmado na semana passada. Não pode ter sido”, diz Lucy Watson ao Daily Mail.





