ABANDONO: brinquedos de parquinho do Patrocínio estão danificados; vídeo

Além dos brinquedos, os moradores ainda precisam conviver com o perigo da falta de segurança.

O Chama a Paraiso esteve na rua Cel. José Inácio (centro da cidade), em mais uma reportagem da série: “Sobral abandonada”, onde ouviu os reclames de moradores daquelas adjacências.





O local é bastante frequentado, em especial pelos pais que levam suas crianças para “brincar” naquele parquinho, porém, eles reclamam dos brinquedos que estão danificados, é o que diz Dadá Fernandes.





Outra reclamação é quanto a precária iluminação pública do local, que aumenta a sensação de insegurança. De acordo com seu Francisco de Assis, que é sacristão há muitos anos na Igreja do Patrocínio, na região há muitos relatos de assaltos no entorno daquela praça.





Por Chico Nildo / Sistema Paraíso