Em crise, Argentina congela preço da carne

O governo da Argentina, país que sofre com uma inflação que chegou a 99% em janeiro, tenta outra manobra populista para conter preços. Dessa vez, o presidente Alberto Fernández anunciou o congelamento de preços da carne bovina.





O Programa Preços Justos para Carne, que começou a vigorar nesta sexta-feira, 17, estabelece reduções de 30% a 35% nos preços de sete cortes de carne bovina e irá vigorar até 31 de março. A partir de 1º de abril e até 30 de junho, os cortes passarão por aumentos mensais de preços de 3%.





O plano inclui subsídios aos produtores para custear até 40% da alimentação necessária para os animais aguardando abate em confinamento e benefícios para os açougues com o objetivo de reduzir a evasão fiscal.





Trata-se de uma nova versão do programa Preços Justos, por meio do qual o governo faz acordos “voluntários” com empresas, produtores e o varejo para fixar preços de itens de primeira necessidade na tentativa de conter a inflação na Argentina.





(Revista Oeste)