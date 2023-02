Cães invadem missa, brincam com o padre e tentam cruzar no altar, VEJA VÍDEO

Momento de descontração arrancou risos dos religiosos presentes na celebração; ‘Não foram batizados’, brincou o padre.

Dois cães protagonizaram um momento de descontração durante uma missa na noite dessa quinta-feira (16) na Paróquia Santa Rita, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A dupla canina invadiu o altar da igreja, brincou com as vestimentas do padre e tentou até cruzar, arrancando risos dos religiosos presentes.





“Eles não foram batizados ainda”, brincou o padre Pierre Maurício enquanto presenciava a cena dos cães tentando cruzar. O religioso seguiu com recados ao público presente, mas os animais não pararam. “Que isso, meu Jesus. Acabei de crer que não foram batizados. Não pode fazer isso aqui”, prosseguiu o religioso.





A transmissão ao vivo da celebração registrou o momento inusitado, compartilhado nesta sexta-feira (17) pelo padre nas próprias redes sociais. A publicação, cerca de cinco horas após ser publicada, já contava com cerca de 10 mil curtidas e centenas de comentários.





(Terra Brasil Notícias)