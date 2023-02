CAMOCIM-CE: INDIVÍDUO É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS DE PISTOLA NO BAIRRO DOS COQUEIROS

A polícia registrou mais um homicídio a bala aqui em Camocim. O sinistro aconteceu por volta das 20h20 desta quarta-feira, 01, na praça do bairro dos Coqueiros.

A vítima identificada como José Aldemir Soares estava sentado em um banco da praça com sua companheira quando foi surpreendida por uma dupla trafegando em uma moto preta, onde o garupa desceu rapidamente e efetuou vários disparos contra ele, principalmente na cabeça. Ele morreu ali esmo no local. Com este sinistro, Camocim chega a triste marca de sete homicídios nos primeiros 32 dias de 2023.





Equipes da Polícia Militar (Raio e P.O.G.) e Polícia Civil realizam diligências a procura dos autores do homicídio.





Fonte: Camocim Polícia 24h