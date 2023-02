Rodrigo Pacheco bate Marinho e é reeleito presidente do Senado

Os 81 senadores escolheram o presidente da Casa pelos próximos dois anos.

Nesta quarta-feira (1º), Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reeleito como presidente do Senado Federal, recebendo mais votos que Rogério Marinho (PL-RN). O resultado final foi 49 votos a 32.





A ordem de votação seguiu pela data de criação de cada estado brasileiro, começando pela Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Paraná, Acre, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima.





Os 81 senadores, três de cada estado, votam secretamente. A tentativa de revelar o voto foi rechaçada pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), que presidiu a sessão. Ele chegou a sugerir a anulação do voto do parlamentar que revelasse em quem estava votando.