Casos de Covid-19 aumentaram em 20% no carnaval

Levantamento realizado pela Dasa mostra que os índices de positividade para Covid-19 nas cerca de mil unidades da rede manteve tendência de alta durante o carnaval. Na média nacional, considerando a semana de 17 a 23 de fevereiro, a taxa de positividade atinge 23,85 %, valor que configura aumento de 20,2% em comparação com a semana anterior aos festejos (10 a 16 de fevereiro).





Na semana de 17 a 23 de fevereiro, o índice de positividade para Covid-19 no estado de São Paulo registrou 28,08%, sendo 11,6% maior do que a taxa da semana de 10 a 16 de fevereiro, quando atingia 25,14%.





No Rio, considerando as mesmas semanas, o aumento é de 31,5% nas taxas (19,19% antes do carnaval contra 25,24%, na última semana). A região Nordeste, por sua vez, apresentou aumento de 3 pontos percentuais na taxa de positividade, passando de 4,57% para 7,16%, sempre comparando a semana do carnaval com a anterior.





O laboratório mostra que desde a última semana de janeiro, a variante XBB do Coronavírus se tornou predominante nas amostras positivas para Covid-19 coletadas nos laboratórios da Dasa nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A cepa é mais uma subvariante da Ômicron.





(O Globo)