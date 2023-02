Plano de paz de Lula para guerra na Ucrânia não existe

Itamaraty não enviou nenhuma proposta para Moscou ou para Kiev; só o que existem até agora são declarações do presidente e membros do governo





O Brasil não enviou um documento para Moscou ou para Kiev com uma proposta de plano de paz, informa a Crusoé.





“Uma reportagem publicada na semana passada pela agência russa oficial Tass afirmou que o governo russo estaria estudando ‘propostas de paz’ do presidente Lula para a Ucrânia. ‘Tomamos nota das declarações do presidente do Brasil sobre o tema de uma possível mediação’, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, na nota da Tass.”





“Em alguns veículos de imprensa, a reportagem russa foi interpretada como se um documento tivesse sido de fato enviado. Mas, segundo o Itamaraty, não há até agora documento algum, nem sequer um esboço. Só o que existem são conversas.”





