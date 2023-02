Segundo o órgão, não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

O Estado do Ceará tem risco médio de chuvas intensas nesta terça-feira (7). O aviso foi elaborado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo o órgão, não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.





O risco médio corresponde ao percentual entre 41 e 70% de chuva intensa. As condições atuais para precipitações têm relação com áreas de instabilidades provenientes do oceano devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), além da influência de efeitos locais, como o sistema de brisa, temperatura e umidade elevada, e interação da circulação dos ventos com o relevo.

Chuvas intensas no Ceará





Ainda conforme a Funceme, entre esta segunda (6) e terça-feira (7), os maiores acumulados são esperados no noroeste (contemplando as macrorregiões do Litoral Norte, Ibiapaba, parte do Sertão Central e Inhamuns) e no sul do Ceará (Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns). Nas demais regiões, as precipitações deverão ser menores e mais passageiras.





Já para a próxima quarta (8), a Funceme espera a redução das chuvas, principalmente na porção centro-sul.





Choveu em, pelo menos, 85 municípios entre as 7h de domingo (5) e as 7h desta segunda-feira (6), conforme dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).





Os maiores acumulados do período de 24 horas citados foram:





Pedra Branca (Posto: SEDE) : 67 mm

Solonópole (Posto: SEDE) : 58 mm

Amontada (Posto: BARRA DAS MOITAS) : 50 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: SANTO AMARO) : 34.2 mm

São Benedito (Posto: SÍTIO CHAPADINHA) : 32 mm





Com informações GC MAIS