PF prende coronel da PM que comandava operações no dia 8

Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto foi preso na quinta fase da Operação Lesa Pátria.

O coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, da Polícia Militar do Distrito Federal, foi preso na manhã desta terça-feira (7) durante os trabalhos da quinta fase da Operação Lesa Pátria, realizada pela Polícia Federal. O policial militar era o comandante de Operações da corporação durante os atos que resultaram na depredação de prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro.





Barreto foi um dos policiais a ser exonerado pelo ex-interventor federal Ricardo Cappelli, no dia 10 de janeiro, poucos dias após os atos na capital federal.





Durante a manhã desta terça, a Polícia Federal cumpre três mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e seis de busca e apreensão no DF. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).





De acordo com o jornal O Globo, a nova fase mira outros policiais militares por suspeita de omissão em relação aos atos. A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal acompanha a ação. Até o último dia 6 de fevereiro, foram cumpridos 16 mandados de prisão e 31 mandados de busca e apreensão nas fases anteriores da Operação Lesa Pátria.





Naime Barreto pediu folga do trabalho alguns dias antes dos atos em Brasília e ficaria dispensado do serviço até o dia 8 de janeiro. A aprovação foi assinada no dia 5 de janeiro pelo então comandante-geral da PM, Fábio Vieira, que foi preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas teve sua prisão revogada. No dia da manifestação, Barreto foi chamado às pressas para atuar no combate à invasão aos prédios públicos.





(Pleno News)