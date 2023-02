Cid Gomes apresenta PL para reduzir endividamento dos brasileiros

O senador Cid Gomes (PDT) apresentou PL n° 217/2023 que conta com o intuito de reduzir o endividamento dos brasileiros e combater as taxas de juros abusivas. Pelo texto, então, ficam consideradas quitadas as operações de crédito de curto prazo quando o somatório dos valores pagos atingir o dobro do valor original do crédito contratado.





Cid enfatizou que tal medida é urgente. O seu irmão, o ex-governador Ciro Gomes (PDT), durante sua última campanha para a presidência, também explorava algumas propostas para reduzir as dívidas das famílias brasileiras.





“Essa foi uma ideia apresentada pelo Ciro na campanha do ano passado, inspirada em normas inglesas que vigoram desde 2015 e protegem os consumidores da ganância dos bancos e instituições financeiras. Deu certo lá, certamente dará muito certo aqui no Brasil”, disse Cid em suas redes sociais.





Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgado em janeiro deste ano, 77,9% dos brasileiros terminaram 2022 com alguma dívida em atraso.





Focus.jor