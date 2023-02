Deputado André Fernandes consegue assinaturas suficientes no Senado para CPMI

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) anunciou, na madrugada desta quarta-feira (15), que conseguiu o número necessário de assinaturas no Senado para a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) com o objetivo de investigar os atos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília. Com isso, o parlamentar agora precisa atingir apenas os apoios necessários na Câmara dos Deputados para que o colegiado seja automaticamente instalado.





Pelo Twitter, Fernandes divulgou a lista dos 27 senadores que apoiaram a medida (confira ao final do texto) e pediu que os cidadãos cobrem os parlamentares em quem votaram. Já sobre a quantidade de assinaturas na Câmara, a atualização mais recente feita pelo parlamentar foi publicada no último dia 10 de fevereiro, quando a instalação da CPMI contava com o apoio de 65 congressistas.





De acordo com o deputado, a opção por instalar uma CPMI, e não uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), se deu porque na comissão mista a instalação é automática – não precisa do aval do presidente do Congresso – desde que a medida receba o apoio de um terço dos membros de cada Casa do Parlamento (27 senadores e 171 deputados).





Como o próprio nome já exemplifica, a diferença entre as CPIs e as CPMIs está na composição de cada uma delas. Enquanto as CPIs são compostas apenas pelos membros da Casa na qual ela é instalada, as CPMIs são compostas por deputados e senadores, devendo ser igual a participação de cada um dos cargos, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária.





Confira a lista dos 27 senadores que apoiaram a instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro:





1 – Zequinha Marinho

2- Rogério Marinho

3- Magno Malta

4- Wellington Fagundes

5- Izalci Lucas

6- Mecias de Jesus

7- Eduardo Girão

8- Plínio Valério

9- Esperidião Amin

10- Flávio Bolsonaro

11- Alan Rick

12- Carlos Portinho

13- Astronauta Marcos Pontes

14- Jorge Seif

15- Hamilton Mourão

16- Jaime Barattoli

17- Damares Alves

18- Luís Carlos Heinze

19- Eduardo Gomes

20- Ciro Nogueira

21- Styvenson Valentim

22- Wilder Morais

23- Cleitinho

24- Tereza Cristina

25- Marcos do Val

26- Sergio Moro

27- Marcio Bittar





(Pleno News)