Deputados federais tomam posse com adesivos de “Fora Lula”

Os deputados federais do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tomam posse nesta quarta-feira com adesivos com dizeres de oposição ao governo Lula (PT). Em foto divulgada nas redes sociais, os parlamentares Nikolas Ferreira (SP), Eduardo Bolsonaro (SP), Julia Zanatta (SC), Gilvan da Federal (ES) e Gustavo Gayer (GO) aparecem com as frases “fora Lula” e “fora ladrão” escritas em material colado em seus ternos. Nas redes sociais, muita gente elogiou a atitude dos representantes da bancada.





“A base vem como!”, comemorou Eduardo Bolsonaro.





Já Nikolas Ferreira e Julia Zanatta compartilharam registros sozinhos. “Prioridades: Fora Lula”, escreveu a deputada. Já o parlamentar eleito com mais votos no país disse “começou”, em referência à oposição que pretende exercer em relação ao governo de Lula.





