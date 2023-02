Extra: Sikêra Jr tenta fugir de hospital e é sedado

Sikêra Jr. está internado em um hospital particular em Manaus, com otite bacteriana. A informação foi divulgada por Laura Peixoto, mulher do apresentador do Alerta Nacional, da RedeTV!, que também contou que o marido precisou ser sedado.





Ela disse que os médicos decidiram sedar o marido para que ele não fugisse da unidade. “Sikêra está com severa otite bacteriana. Como ele não é uma pessoa muito quieta, acharam por bem sedá-lo para que as medicações façam efeito mais rápido e para que ele não queira fugir do hospital”, falou.





Laura também negou que o apresentador tenha maiores complicações da doença. Segundo ela, Sikêra começou a sofrer com uma constante dor de ouvido no último sábado (11), quando eles viajaram para Manaus.





O apresentador passou a sentir a dor quando o avião começou a descida. Então, ele procurou os médicos, que decidiram interná-lo.





(R7)