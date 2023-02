Haddad chama mercado de “meninada que fica na frente do computador”

Na quarta-feira (15), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o mercado financeiro uma “meninada que fica na frente do computador”. Declaração ocorreu durante evento do BTG Pactual em São Paulo.





“Entendo perfeitamente essa ansiedade do dito mercado, essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda. Cada espirro lá em Brasília, eu olho ali na tela [de acompanhamento de operações na Bolsa de Valores]. Eu tirei todas as telas da frente da minha mesa. De vez em quando, eu vou lá dar uma espiada, mas aquilo ali te tira a concentração”, disse o ministro no evento.





(Gazeta Brasil)