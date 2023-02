Homem é encontrado morto ao lado de bilhete premiado da Mega-Sena

Um homem de 50 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel, nesta quinta-feira (02), na região central de Curitiba, Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar, havia um bilhete premiado da Mega-Sena no valor de R$ 398 mil ao lado do corpo do homem, que ainda não foi identificado oficialmente.





Ainda segundo a Polícia, o homem que era morador do interior do Paraná, não chegou a sacar o dinheiro.





A causa da morte do homem não foi informada. No entanto, peritos do Instituto de Criminalística não encontraram marcas de violência no corpo, que foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.





Fonte: Portal GCmais