POLÍCIA PRENDE HOMEM SUSPEITO DE HOMICÍDIO NO DISTRITO DE JAIBARAS, EM SOBRAL

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da equipe de policiais lotados na Delegacia Regional de de Polícia civil de Sobral em serviço extraordinário, realizou operação conjunta com a Polícia Militar, culminando, nesta manhã de hoje (04/02/2023), na prisão de José Hidalmir Alves Cordeiro, suspeito de participação em crime de homicídio.





O homicídio aconteceu nas primeiras horas do dia de hoje (04/02/2023), em Jaibaras, distrito de Sobral/CE. A vítima Benedito Thiago Ponte Vasconcelos, foi encontrada morta às margens da BR-222, no entroncamento que dá início ao caminho de Jaibaras, com marcas de esfaqueamento.





Cumprida a prisão, a Polícia Civil segue em diligências para identificar e prender o outro indivíduo que teria, juntamente com José Hidalmir Alves Cordeiro, praticado o crime de homicídio.