Homem é preso suspeito de ferir sobrinho de 2 anos com golpes de foice para se vingar do irmão

Um homem identificado como Reinaldo Mendes, de 44 anos, foi preso após atingir o sobrinho de 2 anos com golpes de foice em uma residência no município de Olho D'Água do Piauí, a 114 km ao Sul de Teresina. A prisão aconteceu na terça-feira (31) e a audiência de custódia do suspeito na quarta (1º).





Segundo a Polícia Militar (PM), o homem teria tentado assassinar o sobrinho para se vingar do irmão. Ao g1, o tenente Gonçalves, do 18º Batalhão da PM, informou que a criança estava na garagem brincando com uma adolescente de 16 anos, quando ele invadiu a casa e feriu o sobrinho no glúteo.





A jovem que estava com o bebê interviu e acabou sendo ferida na cabeça, no ombro e nas costas. “Ele e o pai da criança possuem desavenças por conta de uma herança. O suspeito tentou matar o sobrinho para se vingar do pai”, afirmou o policial.





O suspeito fugiu do local e foi em direção ao Grupamento de Policiamento Militar (GPM) da cidade. Ele foi autuado por dupla tentativa de homicídio. Os objetos utilizados no crime foram apreendidos.





As duas vítimas foram levadas para o Hospital de Água Branca. Elas passam bem e não correm risco de morte.





(A Voz de Santa Quiteria)