Homem é preso com espingardas e 57 caudas de tatu no interior do Ceará

Um homem foi preso com um vasto material ilegal de caça, entre eles, armas e gaiolas, em Pacoti, no interior do Ceará. Ele foi encontrado também com 57 caudas de tatu. O suspeito, preso nesta terça-feira (31), foi identificado como Janes Lanes Lopes Freitas, de 37 anos.





A Polícia Militar explicou que a prática de colecionar caudas de tatu é comum entre os caçadores, que guardam os itens como amuletos. Há também uma competição, entre eles, sobre quem possui mais dos itens.





A prisão foi realizada pelo Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), após denúncias da caça ilegal. Ao chegar no local denunciado, os policiais militares localizaram o suspeito e apreenderam:

Uma espingarda artesanal

Uma espingarda de pressão

Uma capa de espingarda

Cinco potes de munição calibre 5.5

Uma munição calibre 9mm

Três embalagens com esferas

Três embalagens com pólvoras

Um facão com bainha

Dois alçapões de caça

Duas gaiolas para captura de tatu

Dois apitosUma baladeira

Uma rede para captura de tatu

13 lanternas

Nove pilhas

Uma seringa

Um antitóxico injetável.

Antônio Janes relatou ainda ter feito a soltura de pássaros antes da chegada da polícia. Ele e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Guaramiranga, onde foi feito autuação por crime ambiental e posse ilegal de arma de fogo.





(A Voz de Santa Quiteria)