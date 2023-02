Bombeiros resgatam 158 banhistas de afogamentos entre dezembro e janeiro no litoral cearense

Equipes do Corpo de Bombeiros do Ceará resgataram, entre os dias 17 de dezembro de 2022 e 29 de janeiro deste ano, 158 banhistas que se afogavam no litoral cearense. Além dos resgates, que ocorreram durante a operação "Férias no Ceará", foram registradas 31.358 ações preventivas.





No mesmo período, os bombeiros militares localizaram 39 crianças perdidas e realizaram 15 atendimentos pré-hospitalares. Não houve registro de pessoas mortas por afogamento no período da operação, segundo o Corpo de Bombeiros.





As ações contaram com 115 guarda-vidas, que atuaram na Praia do Futuro e na Praia da Sabiaguaba, em Fortaleza. Na Região Metropolitana, Icaraí e Cumbuco, na cidade de Caucaia e Aracati e Jijoca de Jericoacoara também participaram das ações, concentradas em 24 postos, entre fixos e móveis, das 9h às 17h.





Foram utilizados carros dos bombeiros, motos aquáticas, botes salva-vidas, quadriciclos e ambulâncias de resgate.





(A Voz de Santa Quiteria)