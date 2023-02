Quadrilha com 17 policiais militares auxiliava traficantes de drogas no Ceará, aponta operação

Uma operação cumpriu do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) cumpriram cinco mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Caucaia, Pacatuba e Maranguape, em operação que investiga a participação de policiais atuando em parceria com membros de facções criminosas.





O alvo das investigações é um policial militar que chefiava um grupo de policiais militares e traficantes locais.





Segundo o MPCE, o grupo era responsável pela prática de uma série de graves infrações penais, dentre elas: extorsão, roubo, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa, corrupção passiva e comércio irregular de armas e munição.





Durante as investigações, de acordo com o MPCE, "ficou evidente que o grupo criminoso era detentor de uma estrutura bem delineada", formada por 17 policiais militares e especializada em "prestar apoio aos criminosos associados".





O intuito da quadrilha formada por policiais, ainda conforme o Ministério Público, era "neutralizar a concorrência" da venda de drogas nas áreas de atuação. Eles se aproveitavam da condição de agentes da lei para cobrar propinas, obter informações privilegiadas acerca de infratores rivais do grupo e revender os materiais apreendidos, o que lhes rendiam vantagens financeiras.





(A Voz de Santa Quiteria)