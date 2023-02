Prefeitura anuncia primeiras intervenções no trânsito de Santa Quitéria: passagens elevadas e contratação de orientadores

Santa Quitéria vem assistindo há algum tempo, uma situação caótica e completamente desordenada no trânsito, com a imprudência praticada por boa parte dos condutores e a falta de atuação do próprio Demutran, que não dispõe de efetivo suficiente para trabalho. Como resultado disto, o número de acidentes explodiu, ocorrendo quase que diariamente e inclusive, deixando vítima fatal em pleno centro da cidade.





Diante deste quadro, a Prefeitura Municipal resolveu nesta semana, anunciar as primeiras intervenções que serão adotadas, para frear a altíssima velocidade e outras regras feridas ao transitar pelas vias públicas da cidade. Em entrevista à rádio SomZoom Sat, o secretário de Infraestrutura Raimundo Parente e o coordenador institucional Lino Paiva frisaram as condutas mais graves: falta de capacete, descarga adulterada, pessoas a mais na moto, contramão, avanço de sinal e entregador muito veloz.

“O Demutran tá capenga porque tem seis funcionários, dois por turno. Como que duas pessoas tomam de conta do trânsito de Santa Quitéria? É humanamente impossível, estressante, do tamanho da sede. Avanço de sinal é o negócio mais imoral que existe, entregador não sei porque tem que ter no currículo que andar com velocidade. Não temos gente pra fiscalizar”, reconheceu Parente, ao explicar como está o órgão municipal.





A alternativa, de imediato, será contratar e preparar orientadores, aproveitando em alguns casos vigilantes de escolas municipais que ajudam a controlar o fluxo nos horários de entrada e saída de cada uma. “Não podemos colocar pessoas que não são treinadas, para estar com um bloco na rua multando o povo. Não vamos chegar multando, com dureza, vamos conversar, colocar nos horários de pico”, disse o secretário.