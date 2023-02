Humilhação e revolta: idosa, que realiza hemodiálise, é levada de maca para fazer prova de vida em agência do Bradesco de Santa Quitéria

A humilhação não tem limites e o descaso com idosos estarrece quem acompanha cenas que mostram a falta de respeito com pessoas que sofrem com o peso da idade ou com problemas de saúde. O exemplo, do desrespeito, com imagens que revoltam, foi registrado na manhã desta quarta-feira (1º), na agência do Bradesco, no Centro de Santa Quitéria, quando uma idosa teve que ser carregada na maca para provar que está viva e continuar recebendo o benefício.





A informação colhida pela reportagem da Rádio FM 97.3, de Santa Quitéria, é de que a dona Maria Silva Bento, 64 anos, faz hemodiálise três vezes, por mês, em Sobral.





Uma neta fez apelos para a gerência do Bradesco deslocar um funcionário à residência da idosa, mas o pedido foi negado. Os familiares foram ao cartório para renovar a procuração e a informação era de que, para liberar o documento, a idosa precisava ir à agência bancária. Diante das respostas negativas e, para não ficar sem o benefício previdenciário, a idosa chegou ao banco na maca. Vozes de familiares mostram a revolta com os transtornos e a humilhação.