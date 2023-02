INUSITADO: Show é interrompido por cheiro de pum: “Igual a esse, eu nunca senti”

Uma apresentação da cantora Renata Falcão em Tibau, no Rio Grande do Norte, está repercutindo nas redes sociais desde a última sexta-feira (3/2). Gravações do momento mostram a artista interrompendo o show por causa de um momento inusitado: um pum.





A cena aconteceu enquanto ela cantava a música Segure o Tchan, da banda É o Tchan. Tanto ela quanto o público acabaram surpreendidos pelo odor desagradável. Na imagem é possível ver Renata e as demais pessoas cobrindo o nariz.





“Igual a esse [peido], eu nunca senti. Chega eu quis vomitar, desorientei. E outra coisa, um peido que vem daqui até o final da festa…”, declarou.





Fonte: Banda B