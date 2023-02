Mulher de 73 anos desaparecida há mais de quatro décadas é encontrada em hotel

Uma idosa desaparecida há 44 anos foi encontrada pela Polícia Civil de Garibaldi, na Serra, nesta quinta-feira (2). A mulher de 73 anos, que não teve a identidade divulgada, estava morando há cerca de 10 anos em um hotel do município, onde trabalhou entre os anos 1999 e 2000, como auxiliar de limpeza.





Segundo o delegado titular da Polícia Civil do município, Clóvis Rodrigues de Souza, os agentes receberam a informação de que uma pessoa estaria vivendo no hotel em situação de maus-tratos, em um ambiente com condições degradantes. Ao averiguar a informação, os policiais encontraram a idosa fisicamente bem, mas com sinais de confusão mental. A mulher estava falando pouco e assustada com toda a situação.





Quando registrou a ocorrência nesta quinta, a equipe verificou que o nome da mulher constava no banco de desaparecidos desde 2021. Uma parente da idosa teria feito o registro e deixado material genético, após solicitação do Instituto Geral de Perícias (IGP), para o caso de localização.





Ainda segundo o delegado, a família procurava por ela mesmo antes de 2021, mas não havia feito o registro formal na delegacia. Por esse motivo o ano do registro do desaparecimento é tardio. Conforme Souza, pelo menos nos primeiros anos, a mulher teria ficado desaparecida por opção. Por questões familiares que teriam ocorrido há 44 anos, ela optou pelo afastamento da família.





— Ela não falou sobre ter procurado a família, talvez por causa de todo o tempo que ficou sozinha ela acabou criando um ambiente para viver a vida dela. A família nos contou quais foram os motivos do afastamento, mas em respeito a todos eles, não vamos tornar isso público — afirma.





Após encontrar a idosa, a polícia conseguiu localizar familiares dela que moram no município de Cachoeirinha. O reencontro entre familiares foi emocionante, conforme o delegado: — Ela estava um pouco assustada, mas depois que reencontrou a família foi bonito e emocionante. Imagina ficar tanto tempo afastado da família, deve ter passado um filme na cabeça dela.





(GaúchaZH)