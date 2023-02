Vizinha é presa suspeita de jogar óleo quente em homem no interior do Ceará

Uma mulher de 45 anos foi presa, nesta quinta-feira (2), suspeita de jogar óleo quente nas costas de um vizinho. A agressão aconteceu em Baixio, no interior do Ceará. A vítima, um homem de 47 anos, foi socorrido com queimaduras e segue em tratamento em uma unidade hospitalar, segundo a Polícia Civil.





O crime acontece em novembro do ano passado. Conforme a investigação da Delegacia Municipal de Ipaumirim, a vítima estava sentado em uma calçada no bairro Centro, quando a mulher jogou uma quantidade de óleo quente.





A mulher foi localizada e presa pelos policiais civis no mesmo município onde ocorreu o crime. Um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra ela. Agora ela está à disposição da Justiça. A PC-CE segue em investigações para concluir a motivação do crime.





(G1)