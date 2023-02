UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE PEDRA DA ANDORINHA É TEMA DE TCC NO UNINTA

Dentre os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) produzidos em 2022 no Centro Universitário Inta (UNINTA), o da estudante do curso de Jornalismo, Maria Monte, teve como objeto de estudo a Unidade de Conservação da Vida Silvestre da Pedra da Andorinha. A nova jornalista alcançou nota máxima com o trabalho, um telejornal que destacou as belezas, curiosidades e a história do oásis cearense que abriga uma grande diversidade de fauna e flora silvestre, localizado no distrito de Taperuaba, a 67 quilômetros do Centro da de Sobral.





Segundo a agora jornalista Maria Monte, o trabalho foi à realização de um sonho. “É muito gratificante poder levar até as pessoas algo que faz parte da sua história, algo que não é distante da realidade de muitas pessoas, mas que muitos ainda não conhecem. Espero com esse trabalho que, quem não teve a oportunidade de visitar o local, passe a conhecer, pois garanto que é uma aventura incrível. E com isso, também desejo que as pessoas passem a compreender a importância da preservação ambiental e também, a valorização de um patrimônio histórico para as gerações futuras”, afirmou.





A série de reportagens contou com depoimentos de servidores da Prefeitura Municipal de Sobral (PMS), protetores da região, moradores locais e especialistas. De acordo com o orientador do TCC e coordenador do curso de Marketing EAD do UNINTA, o professor Me Matheus Salvany, a atividade é de grande importância para a região. "Como educadores temos a missão de incentivar nossos estudantes a pesquisarem, produzirem e valorizarem a sua localidade. A pesquisa sobre realidades locais, os desafios e as belezas de Sobral sempre será um agente fomentador de transformação social, reconhecimento e pertencimento", destacou.





Para acessar a série de reportagens basta acessar o canal oficial do curso de Jornalismo do UININTA; https://www.youtube.com/watch?v=KwZXCG0CHFc&t=290s









A SÉRIE DE REPORTAGENS





TAPERUABA EM FOCO: AS BELEZAS DA PEDRA DA ANDORINHA é dividido em cinco blocos, separados por esse segmento:





1. O contexto histórico da Pedra da Andorinha





O primeiro bloco mostra aos telespectadores a história da Pedra da Andorinha, como ela surgiu, como ela se tornou uma área preservada. A princípio o Gestor Ambiental e responsável pela Unidade de Conservação relata sobre a criação da Reserva, ressalta o seu cuidado com o local desde o início e curiosidades dos visitantes quando chegam até o local. Ainda no primeiro bloco, tem os depoimentos da Historiadora Penha Magalhães e da Bióloga Vilma Gomes, que comentam sobre a importância de preservar a Unidade para as gerações futuras e o quanto é importante compreender o quanto a natureza é essencial para a contribuição da vida humana.





2. TURISMO LOCAL





No segundo bloco, vem destacar que a Reserva é preservada pela Agência Municipal do Meio Ambiente de Sobral, sendo o local ideal para quem busca um ambiente tranquilo e que tem um grande potencial turístico. Trazendo os depoimentos da Coordenadora de Turismo de Sobral, Paula Silveira que fala como a gestão desenvolve ações dentro da Unidade, da Gerente de Fomento ao Turismo e Economia Criativa de Sobral, Rachel Rodrigues, que destaca a importância dessas práticas turísticas dentro do local e também o depoimento de um morador local e proprietário, Francisco das Chagas Monte, que ressalta que mesmo sendo ainda uma região pequena, ela oferece um bem estar para quem chegar.





3. A RELAÇÃO DA COMUNIDADE COM O LOCAL





O terceiro bloco, destaca sobre o envolvimento da comunidade local com a Reserva, algo que chama bastante a atenção mesmo antes de se tornar uma Unidade de Conservação, assunto que é destaque no livro do Professor da Universidade Vale do Acaraú, Ernanes Cortez Lima, que também foi um dos entrevistados. Em seguida, com o depoimento do Mediador Cultural, Francisco Henrique que vem falar que além de proporcionar a comunidade calmaria, o local proporciona uma medição cultural. E por último, o depoimento do motorista da empresa JELIAS, Gildo Gomes, onde ressalta que a Unidade proporciona uma renda extra e que os turistas sempre o procuram para o translado do centro da cidade para a localidade.





4. AS ANDORINHAS





No quarto bloco, destaca que o local serve de refúgio para a reprodução da fauna local e uma variedade de aves migratórias, e quem vem relatar um pouco dessa história é o morador da região e visitante frequente da Reserva, Tarcísio Elias, que vem contar como era a Pedra da Andorinha antes de se tornar uma área de proteção. Logo após, o depoimento do Ornitólogo André Neto, que vem falar melhor sobre essas aves, que vem explicar sobre as curiosidades das andorinhas. Durante o mesmo bloco, tem entrevistas com o Coordenador da Escola Cesário Barreto Lima, Fábio Braga e da Aluna Eliziane Duarte, onde ambos vem falar sobre a aprendizagem que a Unidade oferece aos visitantes, especificamente aos estudantes.





5. ENTREVISTA COM O GESTOR AMBIENTAL FRANCISCO ÁVILA





No quinto e último bloco, destaca uma entrevista especialmente ao Gestor Ambiental e responsável pela Unidade mesmo antes de se tornar uma área preservada, no qual o Gestor vem comentar sobre algumas das histórias que só uma Unidade de Conservação pode proporcionar a alguém.