Oito homens são presos após invadirem loja e roubarem carros em Fortaleza

As polícias Civil e Militar conseguirem capturar oito pessoas suspeitas de invadirem loja e roubarem carros na noite de ontem (13), no bairro Guararapes, em Fortaleza. Ao todo, sete veículos já foram localizados e recuperados pelas Forças de Segurança. O grupo foi autuado em flagrante por roubo. A ofensiva contou com o apoio do Sistema Agilis e do Núcleo de Videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações Policiais (Ciops), ferramentas tecnológicas utilizadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





O acionamento das equipes se deu por volta de 18h45min, quando os policiais civis e militares foram informados sobre indivíduos que haviam invadido uma loja de revenda de carros e subtraído 13 automóveis do local.





Durante as diligências, um veículo modelo Ford Ranger foi abordado no bairro Papicu (AIS 10) por policiais militares. A ação contou com o apoio de policiais civis da DRFVC. No interior do carro, foram localizados José Nilton de Freitas Filho, 28 anos, com passagens por tráfico de drogas; Rafael Ferreira de Sousa, de 32 anos; e Antônio Clauderson Lopes dos Santos, de 33 anos. Ambos sem antecedentes criminais.





Ainda na região, outro veículo foi abordado por equipes da PMCE. Na ocasião, Washington Alves de Albuquerque, de 29 anos, com passagens por ameaça, e Rafael Cavalcante Moura, 32 anos, sem antecedentes, foram capturados com uma Hilux de cor branca. Conforme apuração, Washington estava em posse ainda da chave de um outro veículo.





Outro homem identificado como José Henrique de Lima Freitas, de 28 anos, com passagens por receptação e crime contra a fé pública, foi capturado no bairro Sabiaguaba (AIS 7). Ele estava na posse de um carro modelo Jeep Renegade.





Outras capturas





Com auxílio do Agilis, um veículo modelo Fiat Pulse foi abordado no bairro Vila União (AIS 5). No interior do carro, Bruno da Silva Triunfo (26), com passagens por porte ilegal de arma de fogo, foi localizado. Já próximo a CE-025, Gabriel Henrique de Lima Damasceno, 24 anos, foi visualizado por policiais militares trafegando em uma Hilux SWS de cor branca. Ele também foi preso. Ao todo, cinco veículos foram recuperados na noite de ontem (13).





Já na manhã desta terça-feira (14), mais dois veículos foram recuperados. Aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro também foram apreendidos. A investigação do caso está a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), unidade que segue realizando diligências para identificar outros envolvidos no crime.





Conforme os primeiros levantamentos policiais, um homem, que seria conhecido do proprietário do estabelecimento e com quem já teria mantido relações comerciais, chegou na companhia de outros para subtrair os veículos.





Via CN7