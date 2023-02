Pacheco aumenta cotão parlamentar e verba beira os R$47 mil por mês

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) reajustou a verba de gabinete dos senadores e, agora, o “cotão parlamentar” pode chegar perto dos R$47 mil. O valor varia de acordo com a unidade da federação do parlamentar.





O reajuste foi assinado dia 10 de fevereiro, mas só foi publicado hoje (14). A Cota para Exercício da Atividade Parlamentar foi reajustada em 18,13% e faz parte do “pacote de bondades’ que Pacheco concedeu aos senadores após sua reeleição à Presidência do Senado.





Pacheco enfrentou o senador Rogério Marinho (PL-RN) na disputa pelo comando do Senado. Com o crescimento de Marinho, Pacheco procurou senadores e fez promessas caso fosse eleito, como, por exemplo, pautar projeto de lei que institui mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O tema é demanda de boa parte dos parlamentares, mas fica “esquecido” na gaveta de Pacheco.





Além da verba do cotão parlamentar, a gestão de Pacheco também aprovou um generoso reajuste salarial. Com a benesse, os senadores chegarão a ganhar salários de R$ 46.366,19.





Veja os valores da verba indenizatória, reajustados por Pacheco:





Acre: R$ 41.185,72

Alagoas: R$ 37.159,57

Amapá: R$ 45.426,51

Amazonas: R$ 46.933,20

Bahia: R$ 37.541,17

Ceará: R$ 40.477,80

Distrito Federal: R$ 22.307,91

Espírito Santo: R$ 35.167,20

Goiás: R$ 22.307,91

Maranhão: R$ 39.640,40

Mato Grosso: R$ 37.030,52

Mato Grosso do Sul: R$ 34.879,51

Minas Gerais: R$ 30.205,97

Pará: R$ 42.851,77

Paraíba: R$ 37.688,51

Paraná: R$ 34.541,80

Pernambuco: R$ 38.442,60

Piauí: R$ 41.164,52

Rio de Janeiro: R$ 33.725,17

Rio Grande do Norte: R$ 38.134,77

Rio Grande do Sul: R$ 38.039,80

Rondônia: R$ 36.692,11

Roraima: R$ 43.167,92

Santa Catarina: R$ 34.843,60

São Paulo: R$ 32.039,77

Sergipe: R$ 44.355,12

Tocantins: R$ 26.728,11





