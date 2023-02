A Delegacia Municipal de Sobral, através do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas e Armas em parceria com o Núcleo de Investigação Generalista, após trabalho de investigação, localizou e realizou a prisão de um homem com mandado de prisão preventiva em aberto na Cidade de Sobral.





Após os procedimentos policiais cabíveis à Polícia Civil, o acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário e ficará a disposição da Justiça.