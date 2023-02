Sérgio Moro: “Em vez de picanha, Lula entregará inflação e juros altos”

O senador Sergio Moro voltou a criticar Lula por seus ataques ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em publicação no Twitter, o parlamentar afirmou na manhã deste sábado (11) que o Congresso não apoia mudanças no BC.





“Resumo da semana: Lula já sabe que, em substituição à picanha, entregará inflação e juros altos. Ao invés de olhar no espelho, tenta transferir a culpa pelos seus erros ao presidente do Bacen [Banco Central] e às metas da inflação. Congresso não apoia mudança no Bacen. Muito barulho por nada”, escreveu Moro.





Ao longo da semana, Lula atacou o seu inimigo do momento, o Banco Central, e não perdeu uma oportunidade de questionar a autonomia do BC.





Créditos: O Antagonista