Terremotos na Turquia e Síria: número de mortos ultrapassa 20 mil

Mais de 20.000 pessoas já morreram em um terremoto devastador que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira (6).

O número total registrado de mortos é agora de 20.451, sendo 17.134 na Turquia e 3.317 na Síria.





Ambos os países foram atingidos por um terremoto de magnitude 7,8 que reduziu edifícios a escombros e separou famílias.





O parlamento da Turquia aprovou um estado de emergência de três meses nas áreas afetadas, enquanto o presidente Recep Tayyip Erdogan visitou as províncias atingidas pelo terremoto de Gaziantep, Osmaniye e Kilis.





Antonio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, pediu hoje que seja permitido mais acesso para ajuda humanitária entre a Turquia e a Síria.





Ele disse que ficaria “muito feliz” se as Nações Unidas pudessem usar mais de uma passagem de fronteira para entregar ajuda depois que um forte terremoto atingiu os dois países.





No entanto, o governo sírio vê a entrega de ajuda ao noroeste da Turquia, controlado pelos rebeldes, como uma violação de sua soberania e integridade territorial.





O regime de Assad e os insurgentes pró-democráticos estão envolvidos em uma guerra feroz desde o início de 2011.





Mas Guterres disse que agora é a hora de explorar todos os caminhos possíveis para transportar ajuda e pessoal para todas as áreas afetadas pelos tremores.





“Muitas agências de socorro não pertencentes à ONU já estão fazendo entregas em outras travessias”, disse ele.





“Ficarei muito feliz se, em relação à ONU, houver a possibilidade de fazê-lo também no maior número possível de travessias.”





Guterres não disse se pediu especificamente ao governo sírio para permitir entregas de ajuda através de mais passagens de fronteira, mas fez referência à capacidade dos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU de aprovar tal medida.





“É óbvio que precisamos de apoio maciço”, disse ele. “Claro, ficarei muito feliz se o Conselho de Segurança chegar a um consenso para permitir o uso de mais travessias.”





As esperanças começaram a diminuir na busca por sobreviventes no início do quarto dia após os terremotos, quando a janela para sobreviver começou a fechar. Parentes das pessoas presas sob os escombros esperaram dias pela chegada da ajuda, em alguns casos assistindo impotentes enquanto os pedidos de ajuda silenciavam.





O presidente turco Recep Tayyip Erdogan prometeu reconstruir todas as casas destruídas em um ano. Seu governo planeja declarar estado de emergência nas áreas atingidas pelo terremoto.





(Gazeta Brasil)