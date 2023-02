Na tarde desta quinta-feira, dois homens armados de revólver, roubaram uma Honda Biz de cor vermelha e placa RIJ-6A14. O roubo aconteceu na avenida Lúcia Sabóia, no Centro de Sobral.

Os criminosos fugiram logo após o roubo, tomando destino ignorado.

Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia, através do telefone 190. O sigilo e o anonimato são garantidos.