FUGITIVO DE ALTA PERICULOSIDADE DA PIRS É RECAPTURADO!

Um trabalho de inteligência da polícia penal do estado do Ceará (SAP), resultou na localização de um homem que havia fugido do sistema penitenciário cearense, na última sexta-feira (3), em Sobral.





Francisco Mateus é conhecido como ‘Mateusim Panda’ e tem extensa ficha criminal, incluindo denúncia por homicídio de uma criança de quatro anos, em Granja, interior do Ceará.





Segundo a SAP, os policiais penais permanecem em “diligências ininterruptas para efetuar a prisão do outro detento que segue foragido. Eles responderão administrativa e criminalmente pela ação delituosa”. Populares que tiverem informações que possam auxiliar as autoridades, podem ligar para o Disque 181 ou (85) 98838-4522.





Com informações de Sobral Online