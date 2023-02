Ibovespa fecha em queda de quase 2% com atritos entre Lula e BC; dólar sobe a R$ 5,27

Investidores esperam que as tensões do governo brasileiro com o Banco Central esfriem nos próximos dias, durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos EUA.





O Ibovespa fechou em queda de 1,77% nesta quinta-feira (9), aos 108.008,05 pontos, influenciado por temores do mercado de maior influência do governo no Banco Central, após notícias sobre potencial mudança na meta de inflação, enquanto o cenário externo, que era mais positivo no início do dia, virou e gerou pressão adicional.





O IPCA, divulgado nesta quinta-feira, pouco repercutiu no mercado. O índice variou 0,53% em janeiro, quarto mês seguido com alta, conforme divulgou o IBGE nesta quinta. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada é de 5,77%. A expectativa do mercado era de alta mensal de 0,57% e avanço de 5,08% em 12 meses.





O Banco Central fez neste pregão leilão de até 9.490 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de março de 2023.





