ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NO DISTRITO DE BONFIM, EM SOBRAL

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na rodovia municipal que liga o Distrito do Bonfim e Sobral, deixando um morto, fato ocorrido na manhã deste sábado (18).





O sinistro ocorreu quando um rapaz transitava em uma moto, levando frangos para distribuir no distrito do Bonfim, ocasião em que se chocou com outra moto que transitava no sentido contrário.





No sinistro, infelizmente o jovem que levava os frangos morreu. A vítima foi identificada como Francisco Adailson Dólar da Silva, 22 anos, morava no bairro do Sumaré.





Com informações de Olivando Alves