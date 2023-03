Dupla é presa com 100 metros de fios furtados, um carro e com fardamentos de eletricistas no Ceará

Dois homens foram presos em flagrante com 100 metros de fios furtados e com fardamentos, além de várias ferramentas para eletricistas, em Cascavel, a 60 km de Fortaleza. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (16).





De acordo com a polícia, agentes da Polícia Militar receberam uma denúncia informando sobre um furto de fios, que teria sido realizado por dois homens. Após investigações na região, a dupla foi localizada em um veículo no Bairro Riacho Fundo.





Com eles, os policiais militares apreenderam dois fardamentos de uma prestadora de serviço de fornecimento de energia, um carro, três celulares, capacetes, diversas ferramentas como faca desencapadora de fios, marreta, tesoura corta vergalhão, espora para poste, luvas, detector de tensão, corda, entre outros. Além disso, quase 100 metros de fios foram recuperados na ação.





Os homens, identificados como Nasareno Rodrigues Damasceno de 42 anos, com antecedentes por crime contra a fé pública; e Francivando Ferreira de Azevedo de 32 anos, foram presos por furto qualificado. O material foi apreendido e a fiação foi restituída à empresa.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o (85) 3334-3591, da Delegacia Metropolitana de Cascavel.





As informações podem ser repassadas ainda pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.