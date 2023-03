Delegado cearense morto por tiro disparado pela própria arma é velado em Fortaleza

O delegado cearense Vanderson Gurgel Batista, de 38 anos, morto após ser encontrado baleado no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, será velado e enterrado no Ceará. Vanderson foi encontrado baleado no domingo (19) no chão do banheiro após testemunhas ouvirem um tiro. Ele estava com a família.





De acordo com a Associação dos Delegados de Polícia do Paraná (Adepol-PR), o corpo do delegado é transferido ao Ceará e será velado no fim da manhã desta terça-feira (21) em uma igreja evangélica no Bairro Aerolândia, em Fortaleza. O sepultamento acontecerá em um cemitério na cidade de Eusébio.





"A Adepol-PR vem a público demonstrar o mais profundo pesar pelo falecimento do delegado de polícia associado Dr. Vanderson Gurgel Batista", diz a nota de pesar divulgada pela Adepol nas redes sociais.





O delegado Vanderson foi recém empossado como Delegado de Polícia e estava lotado na Delegacia da Mulher da cidade de Maringá-PR.





Morte do delegado





O delegado chegou a ser socorrido por uma equipe de atendimento e encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu.





De acordo com as investigações da Polícia Civil, a suspeita é que o tiro tenha sido disparado pela própria arma do agente. As causas ainda são apuradas.





O parque disse que presta auxílio à família da vítima. A Polícia Civil informou que imagens das câmeras de monitoramento que registraram o momento em que o agente entrou no banheiro serão utilizadas para auxílio na investigação.