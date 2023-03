Elevador com 11 pessoas despenca de 1° andar e deixa feridos; VEJA O VIDEO

Um elevador de um prédio residencial despencou com 11 pessoas, nesse domingo (19), na Avenida Gustavo Paiva, no bairro de Mangabeiras, em Maceió (AL). A cabine tem capacidade de até 8 pessoas, porém, no momento da queda, estava com três pessoas acima da quantidade permitida.

As vítimas foram socorridas por outros moradores, que tiveram que arrombar a porta do elevador para seguir com o resgate. As vítimas não tiveram ferimentos graves, conforme apuração.





Duas viaturas do Corpo de Bombeiros, com seis militares, estiveram no local da ocorrência para os demais procedimentos.





METRÓPOLES E GAZETAWEB