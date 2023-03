Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta terça-feira, dia 21, no bairro Junco.

Segundo informações, um homem identificado por Rafael, residente no bairro Dom José I, foi encontrado com uma perfuração no tórax com as vísceras expostas. A vítima foi socorrida por um equipe do SAMU para o hospital HRN.





A Polícia Civil está investigando o crime.





Com informações de Sobral Favela News