Deputados protocolam pedido de impeachment contra governadora do Rio Grande do Norte

No final da manhã desta segunda-feira (20), o deputado federal Sargento Gonçalves protocolou um pedido de impeachment da governadora petista Fátima Bezerra. A ação foi apoiada por deputados estaduais após uma grande onda de violência no estado completar sete dias.





A situação no RN parece fora de controle, mesmo com o envio de efetivo da Força Nacional. Apesar dos crescentes números de violência, tanto a governadora quando o ministro da Justiça, Flávio Dino, consideraram ser desnecessária uma intervenção federal no estado.





Na manhã de hoje Dino esteve na terra potiguar e anunciou o envio de R$ 100 milhões em investimentos para reforçar a segurança local.

Deputado federal acaba de protocolar pedido de impeachment de Fátima Bezerra pic.twitter.com/25J92m9ReE — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) March 20, 2023