EM SOBRAL: Moradores do Alto do Cristo reclamam da Prefeitura por serviço mal feito; VÍDEO

Segundo moradores, o trecho da rua Padre Palhano de Sabóia, que já estava comprometido, piorou após o “serviço de conserto” feito pela Prefeitura.

Nesta terça-feira, 22, o programa Chama a Paraiso esteve averiguando uma denúncia no bairro Alto do Cristo, onde se pode observar uma situação degradante, o piso feito com tijolos intertravados está cedendo, e com isso, crateras estão abrindo, deixando um risco iminente para aqueles que trafegam no trecho.





O comerciante Francisco Neuton, 55 anos, diz que o problema surgiu desde o inicio, porque não souberam fazer direito, ” …colocaram somente com areia”, disse.

Além do afundamento do trecho, surgiram muitos vazamentos na via, como os tijolos cedem, acontece com isso a pressão nos canos e acabam quebrando, só neste ano foram registrados pelo menos 8 vazamentos.





Segundo a moradora Rita de Cássia, 33 anos: Depois que “fizeram esses tijolos ficou pior! Só vive vazando água”.





O povo vai se virando como pode, colocando estacas no buraco para que motoristas não sofram acidentes. Veja maiores detalhes no vídeo a seguir:





POR NILDO NASCIMENTO